Scontro frontale tra auto e camion del latte in via Emilia Ovest a Modena tre morti e un ferito grave
Un incidente si è verificato questa mattina prima delle sei in via Emilia Ovest a Modena, coinvolgendo un camion del latte e un'auto. L’impatto frontale ha causato la morte di tre persone e il ferimento grave di un’altra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto le vittime dalle vetture e trasportato il ferito in ospedale. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi.
Un autocarro adibito al trasporto latte si è scontrato con un'auto poco prima delle sei di mattina, via Emilia Ovest è stata chiusa al traffico.🔗 Leggi su Virgilio.it
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