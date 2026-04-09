Un incidente grave si è verificato sulla statale 655 Bradanica, nel territorio di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. Secondo quanto riporta la polizia, uno scontro tra un’auto e un bus ha causato la morte di un uomo e di un bambino, mentre il conducente del veicolo è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la statale 655 Bradanica, nel territorio di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. Il bilancio è drammatico: due persone hanno perso la vita in seguito a un violento impatto tra un autobus di linea e un’ autovettura. Le vittime sono un uomo di 59 anni e suo figlio di 27, entrambi originari di Massafra, morti sul colpo a causa delle conseguenze dello scontro. L’impatto, avvenuto all’altezza del chilometro 103,700, è stato particolarmente violento e non ha lasciato loro alcuna possibilità di sopravvivenza. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma ogni tentativo di salvare i due occupanti dell’auto si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scontro tra auto e bus: morti padre e figlio, ferito il conducente

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