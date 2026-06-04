Castellammare lite per l’eredità | colpisce il fratello a sediate Daniele muore dopo 4 mesi
Un uomo di 51 anni è morto dopo quasi quattro mesi di ospedale, dove era stato ricoverato il 7 febbraio. Aveva subito gravi ferite durante un’aggressione avvenuta in seguito a una lite per questioni ereditarie. L’incidente si era verificato in un’abitazione, dove l’uomo era stato colpito al volto con un oggetto contundente. La vittima aveva riportato ferite compatibili con un’aggressione violenta.
Castellammare, lite per l'eredità: colpisce il fratello a "sediate". Daniele muore dopo 4 mesi Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito dal fratello Luca Cesarino, 40 anni, al termine di un acceso litigio scoppiato all'interno dell'abitazione di famiglia in via Gaetano Martucci. Alla base dello scontro, stando agli accertamenti della Procura, ci sarebbero state tensioni legate all'eredità lasciata dai genitori. L'aggressione risalirebbe alla notte tra il 6 e il 7 febbraio. Gli inquirenti ritengono che il 40enne abbia utilizzato una sedia di metallo per colpire ripetutamente il fratello maggiore, provocandogli lesioni gravissime. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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