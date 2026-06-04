Castellammare lite per l’eredità | colpisce il fratello a sediate Daniele muore dopo 4 mesi

Notizia in breve

Un uomo di 51 anni è morto dopo quasi quattro mesi di ospedale, dove era stato ricoverato il 7 febbraio. Aveva subito gravi ferite durante un’aggressione avvenuta in seguito a una lite per questioni ereditarie. L’incidente si era verificato in un’abitazione, dove l’uomo era stato colpito al volto con un oggetto contundente. La vittima aveva riportato ferite compatibili con un’aggressione violenta.