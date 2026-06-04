Castel di Lama | viaggio sensoriale nel parco di Ludwig Winter

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel parco di Ludwig Winter, è possibile toccare con mano alcune specie botaniche rare durante il percorso. La visita offre un’esperienza sensoriale che invita a chiudere gli occhi e a percepire le differenze tra le piante, stimolando il tatto e l’olfatto. L’itinerario si propone di far scoprire le caratteristiche di diverse specie, alcune delle quali sono poco comuni e difficili da vedere in altri contesti.

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Come cambierà la tua percezione del parco chiudendo gli occhi? Quali specie botaniche rare potrai toccare con mano durante il percorso? Perché questo giardino è considerato il primo esempio italiano di bioenergetica? Dove si trova il cuore di questo parco progettato da Ludwig Winter??? In Breve Ritrovo ore 10.15 e visita guidata dalle 10.30 alle 12.30 domenica 7 giugno Parco di oltre cinque ettari progettato da Ludwig Winter tra il 1875 e il 1890 Manifestazione nazionale Appunta . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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