Castel di Lama stazione nel degrado Hanno vandalizzato pure una statua

A Castel di Lama, lungo la linea ferroviaria che collega Offida e Ascoli, si trovano aree pubbliche in condizioni di degrado. Recentemente, una statua situata in uno di questi spazi è stata vandalizzata, evidenziando il livello di abbandono di alcuni luoghi nel territorio. La situazione riguarda specificamente la stazione e le zone circostanti, che appaiono trascurate e soggette a danneggiamenti.

C’è un luogo, lungo la linea ferroviaria Offida-Castel di Lama e Ascoli, che oggi racconta più di mille parole lo stato di abbandono in cui versano molti spazi pubblici del nostro territorio. È la stazione di Castel di Lama: un tempo piccolo gioiello di cura e decoro, oggi simbolo evidente di incuria e disattenzione istituzionale. Chi la frequentava anni fa la ricorda come un angolo quasi sorprendente: aiuole fiorite, gerani ordinati, crisantemi dai colori vivaci, una vasca con papiro e calle eleganti. Un luogo semplice, ma capace di trasmettere dignità, accoglienza, persino un senso di serenità a chi partiva o arrivava. Oggi, di quella bellezza, resta ben poco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castel di Lama, stazione nel degrado. Hanno vandalizzato pure una statua Articoli correlati Ottima ripartenza. Una Settempeda da applausi. Tre gol al Castel di LamaSETTEMPEDA 3 Castel di Lama 1 SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Montanari, Dolciotti (31’ st Pagliari), Dutto, Zappasodi, Perez, Borgiani (35’ st... Castel di Lama nella rete dei Comuni sostenibiliCastel di Lama entra nella rete dei comuni sostenibili, un passo verso un futuro più verde e inclusivo. Altri aggiornamenti su Castel di Lama stazione nel degrado... Temi più discussi: Castel di Lama, stazione nel degrado. Hanno vandalizzato pure una statua; Avis Castel di Lama: oltre 70 attività in campo per la solidarietà; I risultati e le classifiche dalla Serie D alla Terza categoria; Castel d’Ario, picchia la compagna ma lei riesce a chiedere aiuto: salvata dopo mesi da incubo. In casa un arsenale e serre di marijuana. Castel di Lama, stazione nel degrado. Hanno vandalizzato pure una statuaAiuole abbandonate, arredi nel mirino: è diventata il simbolo dell’indifferenza verso gli spazi pubblici ... msn.com Castel di Lama, riecco i vandali. Decapitata la statua della madonnaLa madonnina della stazione di Offida-Castel di Lama giace decapitata. Una scena brutta a vedersi, che scuote profondamente. A denunciarlo sono alcuni cittadini che si sono accorti dello scempio. Cosa ... ilrestodelcarlino.it Avis Castel di Lama, consegnate le uova di cioccolato da due chili - facebook.com facebook Avis Castel di Lama, consegnate le uova di cioccolato da due chili x.com