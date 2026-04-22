La Corcoles al parco lama di Settimo tra funambolismo e viaggio interiore

"Carena" è uno spettacolo che trasforma il funambolismo in un viaggio visivo, emotivo e riflessivo. La compagnia La Corcoles, nota per la sua prospettiva innovativa e contemporanea della disciplina, esplora il movimento non solo come tecnica, ma come percorso vitale e teatrale. Seguendo la.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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