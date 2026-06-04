Cassino Presentazione del libro Le avventure di Pietr Baylard

Da frosinonetoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Appuntamento il 12 giugno a Cassino presso palazzo della cultura alle ore 17 per la presentazione del libro "Le Avventure di Pietr Baylard" di Giuseppe Cossuto. Arriva il quarto attesissimo incontro della rassegna Laboratori di lettura - Ieri, Oggi e Domani, uno spazio dedicato al dialogo con. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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