Cassino Presentazione del libro Le avventure di Pietr Baylard
Appuntamento il 12 giugno a Cassino presso palazzo della cultura alle ore 17 per la presentazione del libro "Le Avventure di Pietr Baylard" di Giuseppe Cossuto. Arriva il quarto attesissimo incontro della rassegna Laboratori di lettura - Ieri, Oggi e Domani, uno spazio dedicato al dialogo con. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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Presentazione del libro: Tra due paesi di Diane Pacitti 30 Maggio | ore 17:00 | Palazzo della Cultura, Cassino Saluti: Gabriella Vacca (Assessore alla Cultura). Intervengono: Diane Pacitti (Autrice), Michele Campanini (Esperto di emigrazione italiana facebook
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Firenze, presentazione del libro ‘Chiù e i pirati’ ambientato tra l’Isola d’Elba e LuccaIl 4 giugno al teatro Niccolini a ingresso libero ... msn.com
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