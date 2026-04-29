Cassino Presentazione del libro Medioccidente di Giuseppe Lupo

Da frosinonetoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via l'Arte del Racconto: il 7 maggio il primo appuntamento!Inizia a Cassino la rassegna letteraria Laboratori di lettura "Ieri, Oggi e Domani".Non una semplice serie di incontri, ma un percorso sensoriale e creativo che trasformerà ogni lettore in protagonista.L'Ospite: Il primo incontro vedrà.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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