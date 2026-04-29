Cassino Presentazione del libro Medioccidente di Giuseppe Lupo

Al via l'Arte del Racconto: il 7 maggio il primo appuntamento!Inizia a Cassino la rassegna letteraria Laboratori di lettura "Ieri, Oggi e Domani".Non una semplice serie di incontri, ma un percorso sensoriale e creativo che trasformerà ogni lettore in protagonista.L'Ospite: Il primo incontro vedrà.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il 9 Dicembre a Cassino la presentazione del libro di Paolo Sabetta; Politica, storia di una ragazza di Anna Teresa Formisano; Liberazione, dibattito a Cassino; Presentazione del libro a cura di Filippo Foccardi e Santo Peli Resistenza. La guerra partigiana in Italia (1943-1945) (Carocci).

Lamezia, il 30 aprile presentazione del libro Duramadre Erica CassanoLamezia Terme - Un incontro con la forza delle storie che lasciano il segno: mercoledì 30 aprile alle ore 18:00 la libreria Ubik di Lamezia Terme ... lametino.it

La libreria Ubik ospita la presentazione di Duramadre, il nuovo romanzo di Erica CassanoAl centro del libro, una narrazione intensa e vibrante che attraversa i territori più profondi delle relazioni familiari ... lameziainforma.it

Si è svolta nella sala del Carroccio in Campidoglio la presentazione di LAND, progetto di solidarietà e formazione all’audiovisivo. Prende così il via una scuola di cinema gratuita, dedicata a dodici ragazze e ragazzi arrivati dalla Cisgiordania e da Gaza, - facebook.com facebook