Cassino Presentazione del libro All’ombra dell’Abbazia di Luigi Costa
Un mistero tra le macerie della Storia: il 9 maggio a Cassino. Il viaggio della rassegna letteraria "Laboratori di lettura: Ieri, Oggi e Domani" continua!Dopo l’apertura con Giuseppe Lupo, il secondo appuntamento ci porta dritti nel cuore dell’identità di Cassino, tra segreti millenari e verità.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Il 9 Dicembre a Cassino la presentazione del libro di Paolo Sabetta; Politica, storia di una ragazza di Anna Teresa Formisano; Liberazione, dibattito a Cassino; Presentazione del libro a cura di Filippo Foccardi e Santo Peli Resistenza. La guerra partigiana in Italia (1943-1945) (Carocci).
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