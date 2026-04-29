Cassino Presentazione del libro All’ombra dell’Abbazia di Luigi Costa

Da frosinonetoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mistero tra le macerie della Storia: il 9 maggio a Cassino. Il viaggio della rassegna letteraria "Laboratori di lettura: Ieri, Oggi e Domani" continua!Dopo l’apertura con Giuseppe Lupo, il secondo appuntamento ci porta dritti nel cuore dell’identità di Cassino, tra segreti millenari e verità.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il 9 Dicembre a Cassino la presentazione del libro di Paolo Sabetta; Politica, storia di una ragazza di Anna Teresa Formisano; Liberazione, dibattito a Cassino; Presentazione del libro a cura di Filippo Foccardi e Santo Peli Resistenza. La guerra partigiana in Italia (1943-1945) (Carocci).

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