Sospetti di conflitto di interessi emergono nel caso Vondra a Bruxelles. Si indaga su quali aziende del settore della difesa abbiano finanziato il think tank associato. Si analizza anche come un ruolo simbolico possa incidere sulle decisioni legislative riguardanti la mobilità militare. Le autorità stanno esaminando i legami tra i finanziamenti e le possibili influenze sulle politiche europee. Non sono stati ancora rilasciati commenti ufficiali.

Quali aziende della difesa finanziano il think tank di Vondra?. Come può un ruolo simbolico influenzare le lla mobilità militare?. Perché Vondra non ha registrato il suo incarico nel PCTR?. Chi deciderà se l'omissione di Vondra viola il codice europeo?.? In Breve PCTR riceve finanziamenti da colossi della difesa come Czechoslovak Group e Colt CZ Group.. Vondra propone emendamenti per l'accesso prioritario ai fondi europei nei progetti difesa.. Transparency International presenta reclamo formale al Comitato Consultivo questo venerdì.. Vondra ha dichiarato un compenso di 2.000 euro mensili presso Cevro University.. Il caso Vondra: sospetti di conflitto di interessi nel cuore delle decisioni europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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