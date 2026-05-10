Conflitto di interessi per Multiservizi e Consorzio Bike?

Durante l'ultimo consiglio comunale si è acceso un acceso dibattito sulla questione Multiservizi e il Consorzio Bike. La discussione si è protratta fino a tarda notte, coinvolgendo diverse posizioni e sollevando dubbi riguardo a possibili conflitti di interesse tra le parti coinvolte. La vicenda ha suscitato molte tensioni tra i presenti, con interventi di vari consiglieri e una forte attenzione sulla gestione e le relazioni tra le società coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ultimo consiglio comunale che si infiamma e va avanti fino alle ore piccole per un forte dibattito che si apre sulla vicenda della Multiservizi. "La Multiservizi del Comune entra nel Consorzio Bike che è privato – dice il consigliere di opposizione Paolo Mazzocco –, ma il presidente Renato Vanni era già membro del direttivo privato da mesi, com’è possibile? Operazione di dubbia legittimità". "Si doveva votare per l’entrata o meno da parte della Multiservizi nel consorzio privato di alcuni operatori formatosi nel novembre dell’anno passato – continua Mazzocco –. Ma è emersa questa incongruità, perché la Multiservizi di proprietà al cento per cento del Comune non poteva essere già nel consorzio privato, addirittura fin dalla sua costituzione notarile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Conflitto di interessi per Multiservizi e Consorzio Bike?" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Guglionesi in rivolta: sindaco accusato di conflitto d’interessi "Conflitto di interessi in municipio, dipendente lavora per studio privato"Mattina dietro la scrivania del municipio, pomeriggio in uno studio privato che presenta le pratiche proprio a quegli stessi uffici.