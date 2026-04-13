Il caso Pierina Paganelli ha portato alla decisione di imporre un’imputazione coatta ai Barzan. La misura è stata adottata dal giudice per chiarire alcune questioni legate alla posizione degli imputati. Si tratta di un passaggio di natura legale, che non riguarda direttamente il cuore dell’indagine, ma si inserisce in una fase delicata e tecnica dal punto di vista giuridico. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di indagine ancora in corso.

Perché il gip ha imposto l’imputazione coatta ai Barzan?. Non è il cuore del caso, ma una sua diramazione delicata e tutta giuridica. Il gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha ordinato alla Procura di formulare imputazione coatta entro dieci giorni nei confronti dell’avvocata Nunzia Barzan e del consulente Davide Barzan. L’ipotesi è quella di infedele patrocinio, un reato tecnico con riferimento al modo in cui è stata gestita la difesa di più soggetti nello stesso contesto investigativo. Non una svolta sull’omicidio, ma un procedimento parallelo, nato da un conflitto tra difese. Da dove nasce l’indagine sull’infedele patrocinio?.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Caso Pierina Paganelli, imputazione coatta per i Barzan: ‘Nessun conflitto di interessi’

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