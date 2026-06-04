Sul corpo trovato in un appartamento di via della Lungara è stata rilevata una frattura dell’osso ioide, un dettaglio che solleva domande sulla versione del suicidio. La presenza di tracce che potrebbero indicare manipolazioni sulla scena del crimine rende difficile ricostruire con certezza la dinamica del decesso. Le indagini continuano a focalizzarsi su questi aspetti per chiarire cosa sia realmente accaduto.

Cosa rivela la frattura dell'osso ioide sulla reale dinamica del decesso? Come è stata possibile la manipolazione della scena del crimine? Quali sono i 13 punti tecnici che smentiscono l'ipotesi iniziale? Perché le autorità hanno inizialmente ignorato questo dettaglio medico fondamentale??? In Breve Relazione del criminologo Carmelo Lavorino contiene 13 punti cruciali per l'indagine. La frattura dell'osso ioide suggerisce un'azione esterna contro Claudia A . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso via della Lungara: l’osso ioide solleva dubbi sul suicidio

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