Caso Sempio | l’esperta solleva dubbi sulle intercettazioni audio

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esperto ha sollevato dubbi riguardo alle intercettazioni audio nel caso Sempio, evidenziando come le trascrizioni possano modificare il significato originale delle parole. Durante un’analisi delle registrazioni, sono stati individuati alcuni segnali linguistici che suggeriscono la presenza di un copione prestabilito nelle conversazioni ascoltate. La discussione si concentra su come queste alterazioni possano influenzare l’interpretazione delle dichiarazioni e sulle modalità con cui le trascrizioni possono distorcere il contenuto reale delle telefonate.

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?? Punti chiave Come possono le trascrizioni alterare il senso delle parole di Sempio? Quali segnali linguistici rivelano un copione prestabilito durante una chiamata? Perché l'uso di termini errati può invalidare un intero interrogatorio? Chi deve garantire la distinzione tra trascrizione pura e interpretazione??? In Breve Criminologa Ursula Franco analizza le dinamiche comunicative tramite Statement Analysis. Metodologia della Cold Case Foundation guidata dal profiler Gregory M. Cooper. Ri . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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