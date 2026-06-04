Il mistero dell' osso ioide fratturato I 13 punti che cambiano tutto sul giallo di via della Lungara

Una donna è stata trovata morta sull'asfalto in via della Lungara. Le indagini si concentrano sulla possibile causa del decesso, con l'ipotesi di suicidio che viene presa in considerazione. Tra gli elementi analizzati, un osso ioide fratturato e 13 punti di lesione sono stati evidenziati come dettagli rilevanti. La scena e gli elementi raccolti sono oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell'ordine. La morte della donna resta al centro delle indagini.

Un corpo sull’asfalto e l'ipotesi del suicidio che prende subito piede. La morte di Claudia Agostini è uno di quei casi che sembrano destinati a non trovare pace. Cosa accadde quella notte a via della Lungara? Dossier è entrata in possesso della relazione del criminologo Carmelo Lavorino e, tra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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