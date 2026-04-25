Il caso Minerva Salute la dottoressa Fugger segnalata all'Ordine dei Medici | Violato il codice deontologico

La dottoressa Solange Fugger, nota sui social come Minerva Salute, è stata segnalata all'Ordine dei Medici dopo aver pubblicato video in cui si riferisce ai medici gettonisti. La vicenda ha suscitato reazioni e critiche da parte di diversi colleghi, che contestano le modalità comunicative e le affermazioni fatte. La segnalazione riguarda presunte violazioni del codice deontologico professionale. La vicenda è al centro di un confronto tra le parti coinvolte.

Dopo i video in cui ha parlato dei medici gettonisti, Solange Fugger (sui social Minerva Salute) ha ricevuto diverse critiche, anche da parte di molti colleghi. L'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" ha segnalato le sue dichiarazione all'Ordine dei Medici chiedendo provvedimenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Il caso Minerva Salute, la dottoressa Fugger e il video sui gettonisti: “Influenza? Tachipirina e lavori”

Morte Domenico, esposto all’Ordine per i medici Oppido e Farina: “Grave mancata comunicazione trapianto fallito”All'esterno del Duomo di Nola, dove si svolgeranno i funerali del bambino, l'avvocato della famiglia ha dichiarato di aver presentato un esposto...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Medici gettonisti, da Roma la primaria star di TikTok scatena il caso: Pochi lavorano con coscienza; Il tonfo di Minerva: dalle buone intenzioni al culto di sé - Vale Tutto; Perché tutti parlano di Solange Fugger di Minerva Salute: Selvaggia Lucarelli interviene dopo il video sui gettonisti; Minerva Salute? Il problema non è lei ma il fatto che medici (e non solo) siano su TikTok, schiavi dell'algoritmo come influencer qualunque.

Il caso Minerva Salute, la dottoressa Fugger segnalata all’Ordine dei Medici: Violano il codice deontologicoDopo i suoi video in cui ha parlato dei medici gettonisti, Solange Fugger (sui social Minerva Salute) ha ricevuto diverse critiche, anche da parte di molti ... fanpage.it

Il caso Minerva Salute, la dottoressa Fugger e il video sui gettonisti: Influenza? Tachipirina e lavoriMinerva Salute, al secolo Solange Fugger, è un medico urgentista. Negli ultimi anni ha accumulato migliaia di follower sui social, parlando della sua professione e facendo divulgazione su temi medici. fanpage.it

Nessuno tocchi Ippocrate…..Ippocrate non tocchi Ippocrate- il caso SOLANGE FUGGER Siamo sul prestigioso quotidiano “la Repubblica” Speriamo chel’ordine dei medici (FNOMCeO) prenda provvedimenti verso Minerva Salute senza se e senza ma! Per l’ar - facebook.com facebook

Il video di Minerva Salute sui medici gettonisti scatena polemiche: Solange Fugger e Selvaggia Lucarelli sono intervenute. Cosa è successo e perché divide x.com