Domenica si è svolta in San Francesco l’assemblea annuale dell’Ordine dei Medici, a cui hanno partecipato più di 250 persone. Durante l’incontro sono stati consegnati premi ai medici che hanno raggiunto i 50 anni dalla laurea e sono stati giurati i nuovi iscritti all’Ordine. La giornata si è caratterizzata per un clima di festa e di condivisione tra i professionisti del settore.

Una bella festa per l’assemblea annuale dell’ Ordine dei Medici tenutasi domenica in San Francesco. L’assemblea ha visto la partecipazione di oltre duecentocinquanta persone. Un grande momento di festa con sessantotto colleghi che hanno ricevuto la medaglia per il loro 50° anno di laurea e tanti giovani neoiscritti all’Ordine che hanno rinnovato il loro Giuramento professionale. Commozione e partecipazione per questo evento annuale dell’Ordine che si è tenuto nella splendida cornice di San Francesco. Dopo i saluti del presidente Umberto Quiriconi e del presidente della Commissione Albo Odontoiatri Luigi Vasco Nardi, sono intervenuti il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro e l’assessore al Sociale del Comune di Lucca Salvatore Bartolomei.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’assemblea dell’Ordine dei Medici. Premi per i 50 anni dalla laurea e il giuramento dei neoiscritti

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