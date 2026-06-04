Caso Santanchè la Consulta approva il ricorso

La Corte costituzionale ha approvato il ricorso presentato dal Senato in merito al processo a Daniela Santanchè. La decisione riguarda il conflitto tra il Senato e la Procura di Milano, con il tribunale che non ha assunto una posizione sulla responsabilità dell'ex ministra del Turismo. La Corte ha stabilito che il Senato ha il diritto di affermare la propria competenza e la volontà di rappresentare il potere che esercita.

Scontrandosi con la Procura di Milano sul processo a Daniela Santanchè, il Senato non difende l'ex ministra del Turismo ma i propri diritti istituzionali, «essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona». Con questa motivazione la Corte costituzionale ha deciso di aprire ufficialmente un fascicolo per «conflitto tra poteri dello Stato intorno al caso dei messaggi e delle registrazioni della Santanchè finiti in mano ai pm milanesi, e da loro utilizzati per portare a processo l'esponente di Fratelli d'Italia. Quelle conversazioni, sostiene il Senato con una mozione approvata a maggioranza, sono protette dall'immunità parlamentare, che vieta alla magistratura di intercettare membri delle Camere senza autorizzazione preventiva delle Camere stesse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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