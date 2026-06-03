Caso Santanchè la Consulta ammette il ricorso del Senato su mail e registrazioni

La Corte costituzionale ha deciso di ammettere il ricorso presentato dal Senato relativo a questioni su email e registrazioni. La decisione riguarda un conflitto di attribuzioni tra il Senato e altre istituzioni. La Corte ha valutato che ci sono elementi sufficienti per proseguire con l’esame della questione. La decisione permette di approfondire i limiti e le competenze delle diverse articolazioni dello Stato su questo caso specifico. La fase successiva prevede l’esame nel merito della controversia.

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano in relazione all’utilizzabilità di e-mail e registrazioni audio acquisite nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge Daniela Santanchè per la presunta truffa aggravata ai danni dell’Inps legata alla cassa integrazione durante il periodo del Covid. La decisione della Consulta Con un provvedimento esaminato e deciso il 4 maggio e depositato nei giorni scorsi, la Consulta ha disposto la trasmissione immediata dell’ordinanza a Palazzo Madama e la notifica del ricorso, entro 60 giorni, ai magistrati titolari dell’indagine, Marina Gravina e Luigi Luzi, con l’aggiunto Roberto Pellicano, oltre che alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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