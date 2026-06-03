Caso Santanchè la Consulta dà il via libera al ricorso del Senato
La Corte costituzionale ha autorizzato il ricorso presentato dal Senato nell’ambito dell’inchiesta sul caso Visibilia che coinvolge Daniela Santanché. La decisione riguarda la legittimità di alcune procedure e si riferisce a una richiesta di parere su aspetti procedurali. La Consulta ha dato il via libera all’esame del ricorso, senza entrare nel merito della vicenda giudiziaria. La questione riguarda questioni di competenza e modalità di accesso alle informazioni nel procedimento.
IlcasoVisibiliache vede coinvolta l’ex ministra del TurismoDaniela Santanchèconosce un nuovo risvolto. Nell’ambito dell’inchiesta per presunta truffa aggravata ai danni dell’Inps, la Corte Costituzionale ha dichiaratoammissibile il ricorso presentato dal Senatonei confronti della procura di Milano. La Consulta ha dunque ritenuto che la questione sollevata meriti di essere esaminata nel merito dando inizio ad unanuova fase del procedimento. In essa la Corte dovrà decidere se la Procura abbia effettivamente leso le prerogative parlamentari della senatrice utilizzando contenuti diposta elettronica e registrazioni audioeffettuate di nascosto durante conversazioni di Santanchè. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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