Caso Santanchè la Consulta dà il via libera al ricorso del Senato

Notizia in breve

La Corte costituzionale ha autorizzato il ricorso presentato dal Senato nell’ambito dell’inchiesta sul caso Visibilia che coinvolge Daniela Santanché. La decisione riguarda la legittimità di alcune procedure e si riferisce a una richiesta di parere su aspetti procedurali. La Consulta ha dato il via libera all’esame del ricorso, senza entrare nel merito della vicenda giudiziaria. La questione riguarda questioni di competenza e modalità di accesso alle informazioni nel procedimento.