I giudici hanno preso una decisione su Francesco Dolci al termine di un confronto acceso in aula, segnando uno dei primi passaggi chiave del processo per l’omicidio di Pamela Genini. La discussione in tribunale è stata intensa, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulla decisione. Il procedimento prosegue con ulteriori udienze previste nei prossimi giorni. La vicenda riguarda il caso di un omicidio che ha attirato molta attenzione pubblica.

La decisione è arrivata al termine di un confronto acceso in aula e segna uno dei primi passaggi chiave del processo per l’omicidio di Pamela Genini. Una scelta destinata a far discutere, soprattutto alla luce delle tensioni che hanno accompagnato l’apertura del dibattimento. Da una parte la richiesta di essere riconosciuto come persona offesa dal reato, dall’altra le contestazioni della Procura e dei familiari della vittima. Alla fine, la Corte d’Assise ha tracciato una linea netta, escludendo uno dei protagonisti più discussi delle vicende emerse dopo la morte della giovane. Il procedimento riguarda Gianluca Soncin, imputato per l’omicidio della 29enne, uccisa il 14 ottobre 2025 a Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Caso Pamela Genini, i giudici prendono una decisione su Francesco Dolci: caos in aula

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