Caso Pamela Genini i sospetti e i soldi | Francesco Dolci al centro dell’attenzione

Il caso legato alla morte di Pamela Genini, avvenuta a Milano lo scorso ottobre, continua a essere al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine. In particolare, si concentrano le indagini su alcune discrepanze legate ai movimenti di denaro e sui sospetti che coinvolgono un uomo di nome Francesco Dolci. Le autorità stanno verificando le sue responsabilità in relazione ai fatti e alle questioni finanziarie legate alla vicenda.

Il caso della profanazione del corpo di Pamela Genini, uccisa a Milano lo scorso ottobre, resta avvolto da interrogativi e nuove piste investigative. Al centro dell’attenzione mediatica e degli accertamenti c’è Francesco Dolci, pur non risultando indagato per quanto avvenuto nel cimitero di Strozza. La pista economica. Secondo quanto emerso, uno degli elementi chiave riguarda i rapporti economici tra Dolci e la giovane. L’imprenditore ha ammesso di averle versato nel corso degli anni circa 400mila euro, spiegando che si trattava di spese legate alla loro frequentazione: viaggi, cene e vita quotidiana. Intervistato nel programma Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi, Dolci ha respinto ogni sospetto, sostenendo di non avere alcun interesse economico nella vicenda: “Mi interessa solo che venga fatta giustizia”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caso Pamela Genini, i sospetti e i soldi: Francesco Dolci al centro dell’attenzione Notizie correlate Caso Pamela Genini, la madre implora: ‘Ridatemi mia figlia’, Francesco Dolci rivela: ‘So troppo, mi minacciano’La profanazione della tomba a Strozza e l’orrore scoperto Un incubo che non conosce tregua. Caso Genini, l’ex Francesco Dolci: “Ho dato a Pamela 400mila euro in 7 anni. Chiedo giustizia per lei”Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, intervistato su Quarto Grado, ha dichiarato di aver elargito a Pamela 400mila euro in 7 anni di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mattino Cinque: Giallo di Pamela Genini, la verità dell'ex Francesco Dolci Video; Tomba di Pamela Genini profanata: un uomo ripreso dalle telecamere di notte; Vita in diretta 2025/26 - Profanata la tomba di Pamela Genini: spunta un video del sospettato - 22/04/2026 - Video; Omicidio di Pamela Genini, la Procura chiede il processo immediato per Gianluca Soncin. Caso Genini, l’ex Francesco Dolci: Ho dato a Pamela 400mila euro in 7 anni. Chiedo giustizia per leiFrancesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, intervistato su Quarto Grado, ha dichiarato di aver elargito a Pamela 400mila euro in 7 anni di relazione ... fanpage.it Caso Pamela Genini, i sospetti e i soldi: Francesco Dolci al centro dell’attenzioneIl caso della profanazione del corpo di Pamela Genini, uccisa a Milano lo scorso ottobre, resta avvolto da interrogativi e nuove piste investigative. Al ... thesocialpost.it Mattino 5. . Caso Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa dell'ex Francesco Dolci. A chi appartiene #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook Caso Pamela Genini, trovato un mazzo di fiori poggiato sulla bara: era già all'interno del loculo o sono stati messi dopo #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com