La Pg sul caso Minetti | Con i nuovi accertamenti potremmo modificare il parere

La Procura Generale di Milano ha avviato accertamenti attraverso l’Interpol riguardo a un caso che coinvolge una figura pubblica. L’indagine si concentra su fatti descritti come gravissimi e si basa su informazioni pubblicate da un’agenzia di stampa. L’obiettivo è verificare le circostanze e i dettagli riportati nell’articolo, con la possibilità di modificare il parere già espresso in precedenza. Gli accertamenti sono stati avviati in modo urgente e approfondito.

La Procura Generale di Milano ha fatto partire «accertamenti» attraverso l’Interpol «a tutto campo e con urgenza» sul caso Minetti «su fatti indicati gravissimi», quelli riportati dall’inchiesta giornalista de Il Fatto Quotidiano. Gli accertamenti disposti con urgenza sul caso della grazia a Nicole Minetti, in linea teorica e quando saranno definiti il più presto possibile, «potrebbero portare ad una modifica del nostro parere», che prima era stato positivo. Lo ha chiarito la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. Accertamenti urgenti su fatti gravissimi I magistrati vogliono avere informazioni e documenti anche dall’estero, come dall’Uruguay, «su tutte le persone» di cui si parla, anche la stessa ex igienista dentale e il compagno Giuseppe Cipriani, oltre alla documentazione del Tribunale uruguayano sulla causa per il minore.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Pg sul caso Minetti: "Con i nuovi accertamenti potremmo modificare il parere" Notizie correlate Caso Minetti, la Pg di Milano: "Verifiche urgenti, potremmo modificare parere"Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, interviene sul caso Minetti dopo che ieri il Quirinale ha chiesto... Leggi anche: **Caso Minetti: Pg Milano, 'siamo stati diligenti, potremmo modificare parere'** Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pg caso Minetti, chiesto al ministero via libera per nuove indagini; Grazia a Minetti, Pg Milano: Accertamenti urgenti su fatti indicati gravissimi; Su Minetti pronti a nuove indagini, la procura di Milano dopo la lettera dal Quirinale. Il pg si difende: Non c'erano anomalie; Ministero Giustizia autorizza Pg a nuovi accertamenti sul caso Minetti. Caso Minetti, pg di Milano: Su grazia attivata con massima urgenza l'InterpolLa procuratrice generale Francesca Nanni: Fatti riportati dalla stampa gravissimi, ma da verificare Sul caso Minetti stiamo facendo partire gli accertamenti, a tutto campo, investendo del compito l ... adnkronos.com Caso Minetti, la Pg di Milano: Verifiche urgenti, potremmo modificare parereIndagheremo i dati che prima non emergevano e li andremo a sviscerare con tutti gli strumenti a disposizione, spiegano dalla procura di Milano ... msn.com Mentre esplode il caso della grazia a Nicole Minetti e infuriano le polemiche sulla marcia indietro relativa alla nomina alla Fenice di Beatrice Venezi, il governo si ritrova con una legge di bilancio da fare senza soldi, le critiche di tutte le categorie e lo scontro all - facebook.com facebook Mattarella può revocare la grazia a Nicole Minetti Gli esperti hanno confermato che la possibilità non è vietata dall’ordinamento giuridico, ma sarebbe un caso del tutto eccezionale. x.com