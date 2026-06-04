Caso Minetti Quirinale | dopo Pg Milano nessuna rivalutazione della grazia

Il presidente della Repubblica ha confermato che non ci sarà una rivalutazione della grazia concessa nel caso Minetti. Dopo l’intervento del Pubblico Ministero di Milano, che aveva richiesto approfondimenti, il Capo dello Stato ha ringraziato il Ministero della Giustizia per aver effettuato i nuovi accertamenti, ma ha deciso di non riconsiderare la decisione originale. La posizione è stata comunicata ufficialmente e non ci saranno ulteriori revisioni sulla questione.

«Il presidente della Repubblica, che aveva chiesto pubblicamente al ministero della Giustizia - che ringrazia per avervi sollecitamente provveduto - di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, ribadendo la propria fiducia nella magistratura». È quanto si legge in una nota con la quale il Quirinale archivia definitivamente il caso della grazia a Nicole Minetti. Il Colle sottolinea anche un aspetto che era stato al centro di polemiche e cioè che «per il decreto di grazia... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Nicole Minetti, procura generale: non ci sono per ora elementi per cambiare parere sulla grazia

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