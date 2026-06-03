Caso Minetti Pg Milano conferma il parere positivo sulla grazia | Trasmessa relazione della Procura Generale di Milano al Quirinale

La Procura Generale di Milano ha trasmesso al Quirinale una relazione di due pagine in cui conferma il parere positivo sulla richiesta di grazia relativa a un procedimento giudiziario. La nota evidenzia che gli accertamenti condotti mostrano come i fatti riportati siano stati confermati, senza indicare ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle verifiche. La relazione è stata inviata come parte del procedimento di valutazione sulla concessione della grazia.

La Procura generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia presidenziale concessa a Nicole Minetti il 18 febbraio 2026. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, in una nota: "Dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito" sulla domanda di grazia. In sostanza, la pg conferma parere positivo alla grazia concessa dal presidente della Repubblica a febbraio., Non ci sono "segnalazioni di reato o pendenze giudiziarie o coinvolgimento in indagini di alcuna natura in Uruguay e in Spagna di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Nicole Minetti, pg di Milano conferma parere positivo sulla grazia

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