Nicole Minetti il Quirinale | Nessuna rivalutazione della grazia dopo il parere positivo del pg di Milano

Notizia in breve

Il Quirinale ha precisato che non ci sarà alcuna rivalutazione della grazia concessa a Nicole Minetti, nonostante il parere positivo del PG di Milano. Il Presidente della Repubblica aveva già richiesto al Ministero della Giustizia di effettuare ulteriori accertamenti, ringraziando per la prontezza dell’azione. Tuttavia, al momento, non sono previsti cambiamenti nelle decisioni già adottate riguardo alla grazia.