Nicole Minetti il Quirinale | Nessuna rivalutazione della grazia dopo il parere positivo del pg di Milano
Il Quirinale ha precisato che non ci sarà alcuna rivalutazione della grazia concessa a Nicole Minetti, nonostante il parere positivo del PG di Milano. Il Presidente della Repubblica aveva già richiesto al Ministero della Giustizia di effettuare ulteriori accertamenti, ringraziando per la prontezza dell’azione. Tuttavia, al momento, non sono previsti cambiamenti nelle decisioni già adottate riguardo alla grazia.
«Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto pubblicamente al Ministero della Giustizia - che ringrazia per avervi sollecitamente provveduto - di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, ribadendo la propria fiducia nella Magistratura». E' quanto si legge in una nota del Quirinale sul caso della grazia a Nicole Minetti. Le motivazioni «Per il decreto di grazia in questione, il Quirinale non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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Nicole Minetti, il Quirinale: «Nessuna rivalutazione della grazia»
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Si sono concluse le verifiche ordinate dal Quirinale per la grazia a Nicole Minetti. Per Nordio gli accertamenti sono stati minuziosi e blindano il provvedimento di clemenza, ma la partita giornalistica e giudiziaria resta apertissima. Se da un lato Procura, Govern x.com
La vicenda di Nicole Minetti un caso che potremmo battezzare la grazia e il veleno, un presunto scoop giornalistico diventato di fatto ordigno politico e poi esploso in mano a chi pensava di colpire Quirinale e governo Leggi l'articolo #politica facebook
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