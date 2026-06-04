Caso Minetti per Mattarella e Nordio vittoria senza trionfalismi
Il caso Minetti si è concluso con una collaborazione tra presidenza della Repubblica, Ministero della Giustizia, procura generale di Milano, Carabinieri e Interpol. La procedura si è chiusa senza trionfalismi, segnando la fine di un procedimento giudiziario. La decisione è stata condivisa tra le istituzioni coinvolte, senza dichiarazioni di vittoria o enfasi pubblica. La vicenda si è conclusa con un esito neutro, rispettando le procedure previste.
Game over sul «caso Minetti». Pratica chiusa nel migliore dei modi per chi aveva creduto alle ragioni della grazia: un raro esempio di collaborazione istituzionale tra presidenza della repubblica, ministero della Giustizia, procura generale di Milano, Carabinieri e Interpol. Meno bene è andata a chi ha provato a far saltare la clemenza, usando a questo scopo «notizie» che i magistrati hanno bollato come false. È un sentimento di soddisfazione ben celata, quindi, quello che si respira al Quirinale e a via Arenula. Sul Colle non c’erano dubbi. Sergio Mattarella non è tipo da firmare provvedimenti di clemenza facili, lo dimostrano i numeri. Dal 29 gennaio 2022, quando è iniziato il suo secondo mandato, a tutto il 2025, ne ha sottoscritti 36 su un totale di 1. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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Sul caso #Minetti , il Presidente della Repubblica #Mattarella dovrebbe far causa a #Travaglio perché ha tentato d'infagarlo. #4disera #ottoemezzo #Realpolitik #AgoraRai #omnibusla7 #lariachetirala7 #tagadala7 #ottoemezzo #Dirittoerovescio #Piazzapulita x.com
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