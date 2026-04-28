Dopo la firma del decreto sicurezza da parte del presidente della Repubblica, si aprono nuove tensioni tra il Quirinale e il governo, questa volta con il ministro della Giustizia. A pochi giorni di distanza, si verificano confronti tra le istituzioni, mentre il capo dello Stato chiede spiegazioni al ministro Nordio. Il dibattito si concentra sulle decisioni adottate e sulle modalità di comunicazione tra i vari livelli istituzionali.

Il caso Il Colle: «Supposte falsità nella domanda, verifiche urgenti». L'ex igienista dentale di Berlusconi, condannata a 3 anni e 11 mesi, è stata graziata a febbraio per poter seguire il figlio malato. Ombre sulla sua nuova vita in Uruguay e sulle modalità di affido del bambino. Lei annuncia querele. Nordio: «Nessuna anomalia nella richiesta di clemenza». Il Pd: «Il ministro si dimetta» Il caso Il Colle: «Supposte falsità nella domanda, verifiche urgenti». L'ex igienista dentale di Berlusconi, condannata a 3 anni e 11 mesi, è stata graziata a febbraio per poter seguire il figlio malato. Ombre sulla sua nuova vita in Uruguay e sulle modalità di affido del bambino.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Grazia a Minetti, Mattarella chiede conto a Nordio

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