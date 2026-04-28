Caso Minetti Meloni blinda Nordio Il silenzio e l’attesa di Mattarella

In seguito alle recenti tensioni legate al caso Minetti, il governo ha adottato una posizione di difesa nei confronti del ministro della Giustizia, con la premier che ha dichiarato di non prevedere le sue dimissioni. La situazione ha attirato l’attenzione di molte parti politiche e istituzionali, mentre il presidente della Repubblica si mantiene in silenzio, lasciando spazio alle attese e alle decisioni ufficiali.

Roma, 27 aprile 2026 – Alza le b arricate, ma tiene un piede sulla scialuppa di salvataggio. Travolta dalla bufera sul caso Minetti, Giorgia Meloni cede all’istinto di blindare i suoi: “Ad oggi escludo le dimissioni di Nordio ”. Una risposta secca per respingere l’assedio delle opposizioni, in cui spicca però quel misuratissimo “ad oggi”: una clausola di salvaguardia nel caso in cui i nuovi accertamenti dovessero aggravare la posizione di via Arenula. E in questo gioco di posizionamenti, c’è spazio per bacchettare tutti i protagonisti della vicenda. Senza risparmiare un segnale trasversale verso il Colle. Tutto inizia lunedì, quando la...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Minetti, Meloni blinda Nordio. Il silenzio e l’attesa di Mattarella Notizie correlate Caso Minetti, Meloni blinda Nordio. Il silenzio e l’attesa del ColleRoma, 27 aprile 2026 – Alza le b arricate, ma tiene un piede sulla scialuppa di salvataggio. Caso Minetti, il governo chiama in causa la procura e blinda Nordio. Meloni: "Escludo le sue dimissioni"Prima la maggioranza, poi tutto il governo, a partire dalla premier Giorgia Meloni e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Minetti, Meloni ‘blinda’ Nordio: mi fido di lui, escludo sue dimissioni - Radio Studio90 Italia; Dietrofront su Nicole Minetti. Cronaca dell’ultimo pasticcio di Nordio (di F. Olivo); Nel municipio di Corsico gli impiegati... sono a quattro zampe Video; L'odio sessista è reato. Cristina Seymandi ottiene giustizia contro i suoi hater. Caso Minetti, Meloni blinda Nordio. Il silenzio e l’attesa del ColleLa presidente del Consiglio: Prassi rispettata, le indagini le fa la magistratura. La grazia? Non sono io che devo dire che cosa deve fare il capo dello Stato ... ilgiorno.it Caso grazia, Minetti: Mio figlio esposto indebitamente. Meloni: Mi fido di NordioLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it Caso Nicole Minetti, Padellaro: "Enorme imbarazzo per tutti, non bisognava dare la grazia a una persona come lei". #dimartedi x.com Nell'imbarazzante scaricabarile di Quirinale e ministero Giustizia su caso Minetti (ancora tutto da verificare) si staglia la figura di Francesca Nanni, procuratrice generale di Milano, l'unica a dire: "Abbiamo fatto i dovuti accertamenti, ma se abbiamo sbagliato rim - facebook.com facebook