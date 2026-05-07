“Caso Minetti”: tanto rumore per nulla? I primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell’istruttoria supplementare sul caso della grazia a Nicole Minetti non sono arrivati, al momento, in Procura generale a Milano, attraverso l’Interpol, elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo, dopo quello positivo nel procedimento sull’atto di clemenza concesso a febbraio dal presidente Mattarella. E l’inchiesta del Fatto? Le verifiche stanno proseguendo e i magistrati milanesi attendono ancora degli approfondimenti per i prossimi giorni. Se fosse venuto a galla subito un dato che poteva portare a ribaltare il parere, la Procura generale, diretta da Francesca Nanni e col sostituto pg Gaetano Brusa, lo avrebbe immediatamente trasmesso al ministero della Giustizia.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - “Caso Minetti”: dalle prime verifiche della Procura di Milano nessun elemento per modificare la “grazia” di Mattarella

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