Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto di grazia per l’ex parlamentare condannata per falso in bilancio. La decisione arriva dopo l’esame della richiesta presentata dall’avvocato e si basa sul parere favorevole della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano. La Procura aveva espresso fiducia nel lavoro della magistratura e nel ruolo dell’allora ministro della Giustizia. La grazia comporta la riduzione della pena inflitta in via definitiva.

ROMA – “L’Autorità giudiziaria competente -la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano- ha condotto gli accertamenti, richiesti dalla Presidenza della Repubblica e sollecitati dal ministero della Giustizia, sulla asserita infondatezza delle condizioni che hanno portato alla concessione della grazia alla signora Minetti. La Procura Generale, su presunti fatti raffigurati in notizie di stampa, ha disposto accurate verifiche in ogni direzione necessaria, per il tramite degli organismi di Polizia italiani e dell’Interpol, giungendo alla conclusione che essi non corrispondono al vero”. “Per offrire un preciso elemento di valutazione,... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Caso Minetti: Mattarella conferma la grazia. “Grazie all’azione di Nordio, fiducia nella magistratura”

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Caso Minetti, Mattarella prende atto delle conclusioni della Procura e conferma la grazia

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