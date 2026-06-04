Durante le ricerche relative al caso Lyhanna è stato trovato un corpo non ancora identificato. Le autorità indagano sul passato del sospettato, con particolare attenzione alle denunce precedenti che sono state archiviate. Non sono stati forniti dettagli sull’identità del corpo o sui motivi dell’archiviazione delle denunce. Le indagini sono in corso per chiarire eventuali collegamenti tra il corpo ritrovato e le accuse passate contro il sospettato.

Chi è il corpo rinvenuto durante le ricerche di Lyhanna?. Perché le denunce precedenti contro il sospettato sono state archiviate?. Come ha fatto l'uomo a non essere interrogato prima del rapimento?. Quali responsabilità hanno le autorità nella gestione dei casi archiviati?.? In Breve Sospettato di 41 anni accusato di stupri su minori nel 2017, 2022 e 2025.. Denuncia per abusi su bambina nata nel 2014 in corso da gennaio.. Ministro Laurent Nuñez richiede inchiesta interna sulla gestione dei precedenti casi giudiziari.. Attivista Anne-Cécile Mailfert denuncia l'inefficacia del sistema contro la violenza sessuale.. Un corpo viene rinvenuto giovedì in Francia durante le ricerche di Lyhanna: emerge il passato giudiziario del sospettato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Lyhanna: trovato un corpo e si indaga sul passato del sospettato

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