Uomo trovato morto in via dei Colli sul corpo ferite di arma da taglio Si indaga per omicidio

Un uomo di 48 anni è stato trovato morto in via dei Colli a Padova, con ferite da arma da taglio sul corpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per omicidio, e al momento si cercano testimoni e eventuali elementi utili per ricostruire la vicenda. La zona è stata transennata per consentire i rilievi.

PADOVA - Un uomo è morto per le lesioni provocate dalle ferite di arma da taglio a Padova. La vittima è un 48enne italiano residente nel Padovano. La polizia è intervenuta poco prima di mezzanotte, dopo una chiamata al 113 da parte di alcuni cittadini che hanno riferito di una persona in difficoltà in via dei Colli della città euganea. Sul posto gli agenti hanno così trovato la vittima con ferite da arma da taglio e richiesto l'intervento del 118 che ha tentato invano di rianimarla. Sul posto si è recato il pm di turno insieme alla Squadra Mobile e alla Polizia Scientifica che procedono per un caso di omicidio.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Uomo trovato morto in via dei Colli, sul corpo ferite di arma da taglio. Si indaga per omicidio Multi SubPregnant With a Reborn Baby, She Used Elite Resources to Rewrite Their Fate Notizie correlate Omicidio a Firenze: uomo trovato morto in casa, sul corpo ferite di arma da taglioFIRENZE – Orrore in un’abitazione alla periferia di Firenze stamattina, 27 febbraio 2026. Leggi anche: Uomo trovato morto in casa a Firenze con ferite da arma da taglio sul corpo: ipotesi omicidio Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Uomo trovato morto in strada a Ravenna, presenta ferita al collo; Un uomo trovato morto in un'auto finita in un laghetto; Uomo trovato morto in casa con un colpo di pistola a Tarquinia; Tragedia al Sandone, un 63enne trovato senza vita nel suo appartamento. Omicidio a Padova, uomo trovato morto in strada per ferite da accoltellamentoIntervento della polizia poco prima mezzanotte, dopo una chiamata al 113 da parte di alcuni cittadini che hanno riferito di una persona in difficoltà in via dei Colli della città euganea ... ilrestodelcarlino.it Uomo morto in strada per ferite da accoltellamento. Vittima un 48enne italianoLa Polizia poco prima della mezzanotte, era intervenuta dopo una chiamata al 113 da parte di alcuni cittadini che riferivano di una persona in difficoltà in via dei Colli della città euganea ... rainews.it Uomo trovato morto ad Acate: forse omicidio dopo aggressione - facebook.com facebook Uomo trovato morto in un'auto finita in un laghetto nel Milanese x.com