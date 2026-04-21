Trovato morto Vincenzo Iannitti il 20enne scomparso nel Casertano Si indaga per omicidio | c’è un sospettato

Vincenzo Iannitti, un giovane di 20 anni originario della Sicilia, è stato trovato morto nel Casertano, dove era scomparso da qualche giorno. La sua scomparsa aveva generato preoccupazione tra amici e familiari, e ora le autorità stanno indagando sulla sua morte. Al momento, un sospettato è stato identificato nell’ambito delle indagini e si stanno raccogliendo elementi per chiarire quanto accaduto.

Caserta, 21 aprile 2026 – È stato ritrovato senza vita Vincenzo Iannitti, il 20enne siciliano scomparso da Sessa Aurunca, nel Casertano. Di lui non si avevano più notizie dallo scorso 18 marzo. Ieri sera la svolta, quando i carabinieri sono arrivati in una cantina e si sono ritrovati davanti a una scena dell’orrore: il corpo di Vincenzo in avanzato stato di decomposizione. Un sospettato – forse un amico – è stato portato in caserma, dove è stata ascoltata dal pm fino a tarda notte. La procura segue la pista dell’omicidio. Dove è stato trovato il cadavere Il cadavere era in un locale interrato di un'abitazione in corso di...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trovato morto Vincenzo Iannitti, il 20enne scomparso nel Casertano. Si indaga per omicidio: c’è un sospettato Notizie correlate Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in caserma; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in...; Vincenzo trovato morto nello scantinato, Procura indaga per omicidio. Giallo a Sessa Aurunca: Vincenzo Iannitti trovato morto dopo un mese di ricerche, si indaga per omicidioDopo un mese di ricerche, il corpo di Vincenzo Iannitti, 20 anni, è stato trovato in un ripostiglio a San Castrese: un sospettato è in caserma per accertamenti. notizie.it Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una bustaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Di lui si erano perse le tracce poco più di ... corriereadriatico.it Scomparso da un mese, il 20enne Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio. La scoperta in provincia di Caserta. Ilmattino.it - facebook.com facebook Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri sera in un locale interrato di un'abitazione in corso di ristrutturazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca (Caserta). Si tratterebbe del corpo del 20enne Vincenzo Iannitti, di cui si er x.com