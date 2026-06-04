I giornalisti non hanno verificato la presenza di resti umani nel sito di Kamloops, nonostante le affermazioni iniziali. Manca una conferma ufficiale dell’identificazione dei resti trovati, e non sono state presentate prove concrete che dimostrino la loro provenienza o il loro legame con vittime specifiche. La mancanza di analisi forensi dettagliate e di rapporti ufficiali ha sollevato dubbi sulla validità delle prime comunicazioni riguardanti il ritrovamento.

Come hanno fatto i giornalisti a non verificare i resti?. Quali prove mancano concretamente per confermare il ritrovamento?. Chi ha scatenato le ritorsioni violente contro le chiese?. Perché una notizia non verificata ha scosso l'opinione pubblica mondiale?.? In Breve Il Globe and Mail ammette la mancata verifica dei 215 resti umani.. L'errore giornalistico del 2021 ha scatenato ritorsioni violente contro la Chiesa cattolica.. La notizia non provata ha alimentato una campagna di stampa internazionale.. Il dibattito resta aperto sulla reale presenza di resti presso gli istituti residenziali.. L’ammissione del Globe and Mail smentisce il ritrovamento dei resti a Kamloops. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Kamloops: i resti non trovati, l’errore che scosse il mondo

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