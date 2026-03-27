A Gorizia si è svolta questa mattina un'udienza di incidente probatorio riguardante il caso di Vito Mezzalira. Durante l'incontro sono state disposte analisi sui reperti rinvenuti vicino ai resti dell’ex postino. Il procedimento segue un avviso di accertamento tecnico e irripetibile emesso dal pubblico ministero, che ha come obiettivo chiarire gli elementi trovati insieme alle ossa.

Saranno effettuate delle analisi sui reperti trovati vicino ai resti di Vito Mezzalira. Ha infatti avuto luogo stamattina a Gorizia l’udienza di incidente probatorio, che segue un avviso di accertamento tecnico e irripetibile da parte del pm sui reperti trovati accanto alle ossa dell’ex postino, scomparso da casa nel 2019 e i cui resti sono stati ritrovati sepolti nel giardino della sua villetta di Sagrado nel novembre scorso. Si tratta di oltre 10 reperti tra cui indumenti, un materasso, una lattina di birra, del nastro adesivo, una corda, il collare di un cane e altro. Elementi che sono stati trovati accanto alle ossa rinvenute all’interno del pozzo nel cortile, sulle quali è in corso un incidente probatorio per una perizia relativa a tracce biologiche e dattiloscopiche degli indagati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Caso Mezzalira, disposte le analisi sui reperti trovati accanto ai resti

Articoli correlati

Esami sulle resti di Mezzalira: domani conclusione delle analisi per chiarire l’identità del corpo trovatoIl silenzio che ha accompagnato le ultime ore al laboratorio di medicina legale di Udine è stato rotto solo dal ticchettio degli strumenti e dal...

Leggi anche: Svolta nel caso Ruggi, trovati i resti

Una selezione di notizie su Caso Mezzalira

Caso Mezzalira, trovati resti umani in un pozzo a SagradoPotrebbero appartenere a Vito Mezzalira, l'ex postino di Trieste scomparso 6 anni fa, i resti umani trovati in un pozzo a Poggio Terza Armata, in comune di Sagrado nell'Isontino. Il ritrovamento è ... rainews.it

Ex postino scomparso a Gorizia, da Google Earth la svolta nel caso: resti umani nel giardino di casaDa Google Earth la svolta per le indagini sulla morte dell'ex postino scomparso nel luglio di sei anni fa. Grazie al confronto tra le immagini satellitari ottenute dall'app gli investigatori hanno ... ilmessaggero.it