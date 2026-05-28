Trovati i resti dell’alpinista che nel ’74 scalò il Cerro Torre in Patagonia

Da ilsole24ore.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I resti di un alpinista sono stati rinvenuti e identificati oggi. L’uomo, scomparso il 14 novembre 2023 all’età di 79 anni, era noto per aver scalato il Cerro Torre in Patagonia nel 1974. La scoperta è avvenuta durante un’escursione nei boschi, dove sono stati trovati i resti che sono stati riconosciuti successivamente. La ricerca era iniziata subito dopo la sua scomparsa.

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Sono stati ritrovati e riconosciuti oggi i resti di Mario Conti, l’alpinista dei Ragni di Lecco scomparso il 14 novembre 2023, all’età di 79 anni, durante un’escursione nei boschi nella zona di Mossini, la frazione di Sondrio dove abitava. Per cercarlo erano intervenuti per mesi il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco, la Protezione civile oltre ai soci dei Ragni che oggi in un messaggio hanno spiegato che il ritrovamento è avvenuto per caso ad opera di un escursionista in una scarpata, a circa due chilometri dall’abitazione dove risiedeva con la moglie. “È difficile dire quali emozioni questa notizia susciti in tutti noi - scrive il gruppo alpinistico -. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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