Trovati i resti dell’alpinista che nel ’74 scalò il Cerro Torre in Patagonia

Notizia in breve

I resti di un alpinista sono stati rinvenuti e identificati oggi. L’uomo, scomparso il 14 novembre 2023 all’età di 79 anni, era noto per aver scalato il Cerro Torre in Patagonia nel 1974. La scoperta è avvenuta durante un’escursione nei boschi, dove sono stati trovati i resti che sono stati riconosciuti successivamente. La ricerca era iniziata subito dopo la sua scomparsa.