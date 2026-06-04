Il procedimento riguardante il caso famiglia nel bosco è stato archiviato su disposizione del ministro della Giustizia. Le ispezioni ministeriali non hanno riscontrato irregolarità nelle decisioni dei giudici coinvolti. Non sono stati resi noti i criteri tecnici utilizzati per l’allontanamento dei tre bambini. La decisione di chiudere il caso arriva dopo una serie di verifiche ufficiali e analisi delle procedure adottate dalle autorità giudiziarie.

Perché le ispezioni ministeriali non hanno rilevato irregolarità nei giudici?. Quali criteri tecnici hanno guidato l'allontanamento dei tre bambini?. Come influisce la pressione mediatica sulle decisioni del Tribunale dei minori?. Cosa accadrà alla gestione pratica della famiglia dopo l'archiviazione?.? In Breve Ispezioni al Tribunale dei minori dell'Aquila confermano assenza di irregolarità disciplinari.. Allontanamento dei tre figli Birmingham-Trevallon avvenuto il 20 novembre 2025.. Presidente Nicoletta Orlandi aveva richiesto intervento del CSM contro pressioni esterne.. Verifiche ministeriali focalizzate sulla correttezza formale dei magistrati di Palmoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso famiglia nel bosco: Nordio dispone l’archiviazione del procedimento

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Famiglia nel bosco: verso la soluzione - Storie italiane 15/12/2025

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