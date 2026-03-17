Famiglia nel bosco arrivano gli ispettori in Tribunale | Nordio nega strumentalizzazione del caso

Gli ispettori sono entrati nel Tribunale dei minori dell’Aquila per esaminare i documenti relativi alla famiglia nel bosco. L’intervento è stato disposto da Nordio, che ha smentito qualsiasi strumentalizzazione del caso. Nessuna altra informazione sui dettagli delle verifiche o sugli esiti dell’ispezione.

Analizzare gli atti che fanno riferimento all’allontanamento dei 3 bambini dai genitori, poi accolti in una casa famiglia. Questa l’ispezione condotta al Tribunale dei minori dell’Aquila,per mano degliispettori incaricati dal ministro della Giustizia Carlo Nordio nell’ambito del caso della famiglia nel bosco. Un’ispezione che dovrà esaminare anche la successiva ordinanza di allontanamento della madre dalla struttura che ha accolto i figli. Nordio, inoltre, si è agganciato alla polemica della strumentalizzazione del caso per la propaganda del Sì al referendum della Giustizia, partendo dall’azione disciplinare. Ovvero lo strumento... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, arrivano gli ispettori in Tribunale: Nordio nega strumentalizzazione del caso Articoli correlati Famiglia nel bosco, il ministro Nordio invia gli ispettori al tribunale per i minori dell'AquilaLa decisione dopo l'ordinanza del tribunale che ha disposto l'allontanamento della madre dei bimbi dalla struttura di Vasto dove sono ospitati i... Famiglia nel bosco, Garante: “Situazione sproporzionata nel suo esito”. Arrivano gli ispettori al Tribunale dell’AquilaIl caso della cosiddetta «famiglia nel bosco» vive ore di profonda tensione, oscillando tra una ricerca di normalità logistica e pesanti strascichi... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Famiglia nel bosco arrivano gli... Temi più discussi: Famiglia nel bosco, arrivano gli ispettori del ministero; Famiglia nel bosco, arrivano gli ispettori del ministero; La storia della 'famiglia del bosco' non è come ve la stanno raccontando - Vale Tutto; Famiglia nel bosco, uno dei bimbi in sciopero della fame. Ma il Garante smentisce. Famiglia nel bosco, i genitori mercoledì incontrano La Russa al Senato. il Pd: Usano la vicendaI genitori della famiglia nel bosco, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, saranno ricevuti mercoledì dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un ... thesocialpost.it Famiglia nel bosco, mercoledì i genitori saranno ricevuti da La Russa al SenatoI genitori della cosiddetta 'famiglia del bosco', Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, secondo quanto si apprende, saranno ricevuti mercoledì a palazzo ... lapresse.it Famiglia nel bosco, arrivati gli ispettori. I legali: «Presentato il ricorso, non ci sono più motivi per tenere i figli lontani dai genitori» - facebook.com facebook C'è per caso un dottore Mancano 5.700 medici di famiglia, entro il 2028 via altri ottomila x.com