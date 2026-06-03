Riconsiderata la nostra decisione Erri De Luca escluso dal festival Salerno Letteratura
Erri De Luca è stato escluso dal festival Salerno Letteratura, dove avrebbe dovuto tenere la prolusione tra il 13 e il 20 giugno. La decisione è stata comunicata successivamente a una prima conferma. La motivazione ufficiale non è stata resa pubblica. La scelta di escluderlo è stata annunciata con una nota che indica una “riconsiderazione della decisione”.
Erri De Luca è stato escluso dalla prolusione che avrebbe dovuto tenere al Festival Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno. Il motivo? Le sue dichiarazioni su Israele e la Palestina pronunciate alla vigilia dell’International Writers Festival di Mishkenot Sha’ananim a Gerusalemme. “La prolusione implica una certa identità di vedute con chi te le commissiona, quanto meno rispetto alla più tragica delle evidenze, i morti civili di Gaza”, ha spiegato il direttore artistico della kermesse salernitana, Gennaro Carillo, secondo quanto riferito da Il Mattino. Ed essendo la prolusione l’atto che apre il Festival “abbiamo preferito riconsiderare la nostra decisione originaria, anche per evitare strumentalizzazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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