riconsiderata la nostra decisione erri de luca escluso dal festival salerno letteratura

Notizia in breve

Erri De Luca è stato escluso dal festival Salerno Letteratura, dove avrebbe dovuto tenere la prolusione tra il 13 e il 20 giugno. La decisione è stata comunicata successivamente a una prima conferma. La motivazione ufficiale non è stata resa pubblica. La scelta di escluderlo è stata annunciata con una nota che indica una “riconsiderazione della decisione”.