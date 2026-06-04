Il caso della “famiglia nel bosco” si è concluso con l’archiviazione da parte del ministro. L’ispezione ministeriale avviata dopo l’allontanamento di tre figli da parte di una coppia non ha portato a contestazioni o provvedimenti disciplinari contro i magistrati coinvolti. Nessuna conseguenza è stata decisa, e la vicenda si è chiusa senza ulteriori sviluppi.

Si chiude senza conseguenze disciplinari l’ispezione ministeriale avviata sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”, la vicenda che aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica dopo l’allontanamento dei tre figli dalla coppia formata da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Dopo aver esaminato la relazione degli ispettori del Ministero della Giustizia, il ministro Carlo Nordio ha disposto l’archiviazione del procedimento, escludendo la necessità di promuovere azioni disciplinari nei confronti dei magistrati coinvolti. La relazione, depositata il 22 maggio al capo di gabinetto del ministero, Antonio Mura, si concludeva infatti con la richiesta di archiviazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso della “famiglia nel bosco”, Nordio archivia: nessuna contestazione ai magistrati

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La famiglia nel bosco, allontanati dalla mamma: una nuova struttura per i bimbi

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