Caso Asrem | Primiani chiede indagini sugli atti firmati da Rocchia
Primiani ha richiesto indagini sugli atti firmati da Rocchia prima della sua rinuncia. Si cerca di chiarire quali documenti siano stati firmati in quel periodo e se siano stati rispettati i protocolli. In particolare, si indaga sulla delibera 1241, firmata nonostante fosse considerata inconferibile, e chi abbia autorizzato la firma di tale atto. La richiesta mira a verificare eventuali irregolarità nelle procedure.
Quali atti cruciali ha firmato Rocchia prima della sua rinuncia?. Chi ha autorizzato la firma della delibera 1241 nonostante l'inconferibilità?. Come può Giovanni Di Santo rispondere dei controlli mancati nell'iter?. Perché la Corte dei conti potrebbe intervenire per danno erariale?.? In Breve Delibera 1241 del 1 ottobre 2025 riguarda rete ospedaliera ed emergenza-urgenza. Rocchia ha firmato atti nonostante le cause di inconferibilità già accertate. Direttore Giovanni Di Santo criticato per fallimento catena istruttoria Asrem Campobasso. Possibile ricorso alla Corte dei conti per accertare danno erariale pubblico. Angelo Primiani solleva dubbi sulla gestione Asrem dopo la vicenda Rocchia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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