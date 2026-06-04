Caso Asrem | Primiani chiede indagini sugli atti firmati da Rocchia

Notizia in breve

Primiani ha richiesto indagini sugli atti firmati da Rocchia prima della sua rinuncia. Si cerca di chiarire quali documenti siano stati firmati in quel periodo e se siano stati rispettati i protocolli. In particolare, si indaga sulla delibera 1241, firmata nonostante fosse considerata inconferibile, e chi abbia autorizzato la firma di tale atto. La richiesta mira a verificare eventuali irregolarità nelle procedure.