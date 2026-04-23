Caso Cospito pg di Roma chiede assoluzione per Delmastro | Non vi era certezza sulla segretezza degli atti diffusi

Il pubblico ministero di Roma ha chiesto l’assoluzione per un funzionario, sostenendo che non ci fossero prove certe sulla segretezza degli atti diffusi riguardo al caso Cospito. La richiesta è stata formulata con la motivazione che il fatto non costituisce reato. Questa richiesta si inserisce nel contesto delle procedure legali in corso, con nuovi sviluppi rispetto alla vicenda giudiziaria.

Il pg di Roma ha sollecitato l'assoluzione di Delmastro con la formula perché "il fatto non costituisce reato" Nuovi risvolti in merito al caso Cospito. Il pg di Roma ha chiesto l'assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Sostanzialmente, il fatto non costituisce r.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Cospito, pg di Roma chiede assoluzione per Delmastro: "Non vi era certezza sulla segretezza degli atti diffusi" Notizie correlate Caso Cospito, processo Appello per rivelazione segreto d’ufficio: pg Roma chiede assoluzione per Delmastro(Adnkronos) – La procura generale di Roma ha chiesto nel processo d'Appello l'assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro... Cospito, Pg Roma chiede l'assoluzione per DelmastroL'ex sottosegretario alla Giustizia fu condannato in primo grado per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico La Procura generale di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caso Delmastro-Cospito, il pg chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato; Caso Cospito, Pg Roma chiede l'assoluzione per Andrea Delmastro; Caso Cospito, il pg chiede l'assoluzione per Delmastro; Caso Cospito, processo Appello per rivelazione segreto d'ufficio: pg Roma chiede assoluzione per Delmastro. Caso Cospito, Procura generale di Roma chiede assoluzione per DelmastroL'ex sottosegretario alla Giustizia è accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico ... rainews.it Caso Cospito, Pg Roma chiede l'assoluzione per Andrea DelmastroLa Procura generale di Roma ha chiesto assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo C ... tg24.sky.it Caso Cospito, colpo di scena in queste ore: perché la Procura ha chiesto l'assoluzione di Delmastro >> https://buff.ly/dnFg69J - facebook.com facebook Appello sul caso Cospito, la procura generale: «Assolvete Delmastro» x.com