Caso Quero Navas | la famiglia chiede indagini per sospette torture

La famiglia di Víctor Quero Navas ha chiesto che vengano avviate indagini riguardo alle circostanze della sua detenzione e morte. Le autorità non hanno rivelato il luogo in cui era stato trattenuto prima di essere ucciso, sollevando dubbi sulla trasparenza delle informazioni fornite. Inoltre, sono state riscontrate anomalie durante le operazioni di esumazione nel cimitero di Baruta, che hanno alimentato sospetti sulla gestione del caso.

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