Caso Quero Navas | la famiglia chiede indagini per sospette torture
La famiglia di Víctor Quero Navas ha chiesto che vengano avviate indagini riguardo alle circostanze della sua detenzione e morte. Le autorità non hanno rivelato il luogo in cui era stato trattenuto prima di essere ucciso, sollevando dubbi sulla trasparenza delle informazioni fornite. Inoltre, sono state riscontrate anomalie durante le operazioni di esumazione nel cimitero di Baruta, che hanno alimentato sospetti sulla gestione del caso.
? Punti chiave Perché le autorità hanno nascosto il luogo della detenzione di Víctor?. Quali anomalie hanno compromesso l'esumazione del corpo nel cimitero di Baruta?. Come può il Protocollo del Minnesota accertare le torture subite?. Chi ha impedito il coinvolgimento dei tecnici di medicina legale?.? In Breve Avvocato Zambrano e ex procuratore Mundaray segnalano irregolarità nell'esumazione a Baruta.. Difesa richiede applicazione Protocollo Minnesota per accertare torture o negligenza medica.. Familiari denunciano occultamento luogo di detenzione dal gennaio 2025.. Tecnici medicina legale non coinvolti correttamente durante le procedure nel cimitero Jardín La Puerta.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Sul caso del piccolo Domenico, la commissione regionale Sanità chiede un confronto a Fico. Ma avverrà dopo le indagini in corsoLa Quinta Commissione regionale ha sollecitato chiarimenti sul trapianto fallito del Monaldi.
Leggi anche: Mostro di Modena, la famiglia di una 20enne uccisa nel 1994 chiede nuove indagini: “Serve esaminare i reperti”
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Víctor Hugo Navas, desaparecido nelle carceri del Venezuela. Che ammette: è morto; Venezuela, la madre di Víctor Quero riconosce il corpo del figlio; Rick Scott: Gli Stati Uniti devono tornare a imporre sanzioni immediatamente a Delcy Rodríguez; Il Venezuela ammette che un prigioniero politico scomparso è morto l’anno scorso come ostaggio del regime.
Venezuela, la madre di Víctor Quero riconosce il corpo del figlioLa madre di Víctor Hugo Quero Navas ha confermato che il corpo riesumato nel cimitero Jardín La Puerta, nel comune di Baruta, appartiene al figlio, detenuto politico morto in custodia secondo quanto a ... ansa.it
Il Venezuela ammette la morte del desaparecido Víctor Hugo Navas. Le Ong: «Caso gravissimo»In una piccola targa arrugginita, poggiata sul terreno – tra sabbia, sassi ed erbacce –, si legge a malapena il suo nome di Battesimo: «Quero Nava(s) Víctor Hugo». È scritto insieme quello di un altro ... msn.com