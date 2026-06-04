Case popolari | piano da 10 milioni per l’accessibilità in Puglia

Notizia in breve

È previsto un investimento di 10 milioni di euro in Puglia per migliorare l’accessibilità di oltre mille alloggi popolari. I fondi saranno utilizzati per rinnovare gli spazi comuni e inserire nuovi servizi finalizzati a ridurre l’isolamento sociale. I lavori interesseranno le aree condivise degli alloggi pubblici, con interventi specifici per facilitare l’accesso e la mobilità. Non sono stati ancora annunciati i dettagli sui tempi di realizzazione e le modalità di distribuzione dei fondi.