Case popolari | piano da 10 milioni per l’accessibilità in Puglia
È previsto un investimento di 10 milioni di euro in Puglia per migliorare l’accessibilità di oltre mille alloggi popolari. I fondi saranno utilizzati per rinnovare gli spazi comuni e inserire nuovi servizi finalizzati a ridurre l’isolamento sociale. I lavori interesseranno le aree condivise degli alloggi pubblici, con interventi specifici per facilitare l’accesso e la mobilità. Non sono stati ancora annunciati i dettagli sui tempi di realizzazione e le modalità di distribuzione dei fondi.
Come cambieranno concretamente gli spazi comuni di oltre mille alloggi pubblici? Quali nuovi servizi verranno creati per combattere l'isolamento sociale? Chi parteciperà alla co-progettazione degli interventi insieme alle istituzioni? Perché questo modello di gestione potrebbe diventare uno standard europeo??? In Breve Oltre mille alloggi interessati da ascensori, rampe e riqualificazione spazi comuni Cerimonia finale dell'Impact Award 2026 prevista l'8 giugno a M . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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