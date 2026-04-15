Piombino asta da 1,1 milioni | il destino di 20 case popolari

Il 20 maggio a Montelupo Fiorentino si terrà un'asta giudiziaria per un complesso di 20 case popolari situato in via Ischia a Piombino. L'asta ha un valore di 1,1 milioni di euro e riguarderà la vendita di tutte le unità immobiliari coinvolte. La decisione finale sulla proprietà del complesso sarà presa in quella data, al termine della procedura giudiziaria.

Il prossimo 20 maggio, a Montelupo Fiorentino, si deciderà il destino di un intero complesso abitativo situato a Piombino, in via Ischia. L’asta riguarda una palazzina di cinque piani che ospita 20 appartamenti e i relativi garage, con un valore base di valutazione pari a 1 milione e 184mila euro. La procedura giudiziaria nasce dalle conseguenze del fallimento del Consorzio Etruria, un gruppo che ha rappresentato per anni un pilastro del settore edile nella regione. L’eredità del fallimento edilizio e la funzione sociale degli alloggi. Quell’edificio non è una semplice struttura privata, ma il risultato di un progetto urbanistico avviato nel 2008 tramite una convenzione con il Comune di Piombino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piombino, asta da 1,1 milioni: il destino di 20 case popolari Case popolari: opportunità da quindici milioni per il territorio di ArezzoArezzo, 13 marzo 2026 – Importanti novità in arrivo per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica della provincia di Arezzo. Fiumicino, case popolari di via Berlinguer: stop alla vendita all’astaFiumicino, 4 marzo 2026 – Il TAR ha rigettato il ricorso presentato contro il provvedimento di decadenza adottato dal Comune di Fiumicino in seguito...