Carrara piano da 12 milioni | riqualificare 220 case popolari sfitte

A Carrara, è stato proposto un piano da 12 milioni di euro provenienti dall'avanzo di bilancio per interventi di manutenzione sugli alloggi popolari. L'obiettivo è recuperare 220 case sfitte su un totale di 1.000 unità abitative. La proposta, avanzata dalla Lega, si concentra sulla riqualificazione di queste abitazioni, con l'intento di migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità degli immobili.

? Cosa sapere La Lega propone a Carrara 12 milioni di avanzo per manutenzione alloggi popolari.. L'intervento mira al recupero di 220 unità sfitte su 1.800 totali comunali.. Il consigliere comunale Andrea Tosi ha presentato una mozione per destinare l’avanzo di amministrazione di circa 12 milioni di euro a Carrara verso un piano straordinario di manutenzione per gli alloggi popolari, puntando a risolvere il crescente disagio abitativo che colpisce molte famiglie locali. La proposta della Lega mira a trasformare le risorse disponibili in risposte immediate, concentrandosi sul recupero degli immobili di edilizia residenziale pubblica che oggi risultano inutilizzabili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carrara, piano da 12 milioni: riqualificare 220 case popolari sfitte Notizie correlate Case popolari, Milano fa squadra con Bergamo per riqualificare 16 palazzi coi fondi europeiAltri 16 palazzi popolari di Milano verranno riqualificati sotto il profilo energetico, grazie a un progetto di partenariato pubblico privato... Case sfitte per famiglie sfrattate: il piano del comune di Milano per recuperare dieci alloggiIl comune di Milano cerca qualcuno a cui assegnare per vent’anni, in concessione d’uso, dieci unità immobiliari a uso abitativo di sua proprietà. Una raccolta di contenuti Si parla di: Lega L’avanzo di bilancio per le case Erp; Bando per imprese agricole e giovani. Consulenza per ottenere i contributi. Maxi piano di sfalci e pulizia dei fiumi. Opere da 12 milioni sul territorio, interventi conclusi entro maggioMassa Carrara, 22 marzo 2024 – Siamo pronti a partire nelle prossime settimane con le prime opere di manutenzione ordinaria sul reticolo idraulico di competenza del Consorzio di Bonifica Toscana Nord ... lanazione.it