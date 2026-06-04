Case Green svolta del governo | dopo le barricate spunta un miliardo di euro ma non sarà un Superbonus

Il governo ha annunciato un finanziamento di un miliardo di euro destinato a Case Green, senza però prevedere un Superbonus. Dopo settimane di polemiche, la misura non sarà più considerata un’agevolazione fiscale, ma un sostegno diretto. In passato, la proposta era stata vista come un’imposizione europea e un costo elevato per le famiglie. La nuova decisione si distingue dalla precedente strategia di incentivi fiscali e punta a un intervento di natura diversa.

Per mesi l’hanno descritta come un’imposizione europea, un salasso per le famiglie, l’ennesima follia verde di Bruxelles. La direttiva sulle “Case Green” è stata uno dei bersagli preferiti della maggioranza: troppo costosa, troppo rigida, troppo invasiva. Il governo italiano ha votato contro al. 🔗 Leggi su Today.it

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