Direttiva Case Green la svolta dell' Europa

La Direttiva Case Green è una nuova norma approvata dall’Unione Europea con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici. La direttiva riguarda sia le nuove costruzioni sia gli edifici esistenti, con l’intento di ridurre i consumi e le emissioni di CO2. Si applica a immobili di diversa tipologia, coinvolgendo aziende, amministrazioni pubbliche e privati. La normativa si inserisce nel quadro della strategia climatica europea.

La cosiddetta “Direttiva Case Green” rappresenta uno dei pilastri della strategia climatica europea. L’obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente i consumi energetici e le emissioni di CO2 del patrimonio edilizio, responsabile di circa il 40% dell’energia consumata nell’Unione Europea. La revisione della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici introduce nuovi standard e una tabella di marcia che coinvolgerà milioni di immobili nei prossimi anni. Il cuore della riforma riguarda il miglioramento delle classi energetiche degli edifici esistenti. Gli Stati membri dovranno elaborare piani nazionali di ristrutturazione per ridurre progressivamente i consumi medi del patrimonio immobiliare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Direttiva Case Green, la svolta dell'Europa Articoli correlati Direttiva europea e case 'green', gli ingegneri: "A Firenze 35mila edifici da riqualificare"L'ordine chiede “regole chiare e strumenti stabili” per intervenire, costi degli interventi da decine di migliaia di euro per ogni edificio “A... Leggi anche: Case Green, entro maggio l’Italia dovrà recepire la direttiva Ue: i costi e cosa cambia per le abitazioni Convegno sui Cam e Case Green: la nuova direttiva europea. Contenuti e approfondimenti su Direttiva Case Green Temi più discussi: Direttiva Case Green, la UE avvia una procedura di infrazione contro l’Italia; Direttiva Case Green: raccomandazioni UE su finanziamenti e sportelli unici; L'Ue apre una procedura di infrazione contro l'Italia: Non ha presentato il piano per ristrutturare le case; Case green: non si può anticipare la Direttiva UE imponendo requisiti energetici più severi. Case green: Commissione europea avvia una procedura d’infrazione contro l’ItaliaLa Commissione Europea ha messo in campo una procedura di infrazione contro l’Italia per mancato rispetto della scadenza del 31 dicembre 2025 entro cui ... adiconsum.it L’Italia non recepisce la direttiva Case Green: Bruxelles apre la procedura d’infrazioneI leghisti da Strasburgo sottolineano come ben 18 Paesi, tra cui Francia e Germania, non abbiano adottato i piani nazionali: E’ follia ideologica, una ... repubblica.it La direttiva “Case green” si schianta contro la realtà: 19 Paesi, tra cui Italia, Germania e Francia, hanno voltato le spalle a von der Leyen su un'imposizione che rischia di trasformarsi in un salasso per le famiglie. Si stima infatti una spesa fino a 100mila euro pe - facebook.com facebook Direttiva case green UE Infrazione UE: cosa rischia davvero il settore edilizio L’Italia non ha presentato il Piano nei tempi e Bruxelles ha già aperto la procedura. Ora si apre una fase che può incidere su regole, obblighi e tempi degli interventi. lavoripubb x.com