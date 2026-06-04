Una petizione contro le carenze sanitarie in una cascina è stata avviata da un’associazione locale e successivamente sostenuta dalla Rete. La richiesta riguarda la mancanza di servizi sanitari adeguati in quella zona e mira a raccogliere firme per sensibilizzare le autorità. La petizione si inserisce in un’azione più ampia di denuncia delle condizioni di salute pubblica e di richiesta di interventi concreti. Finora, sono state raccolte diverse adesioni da parte di cittadini e comitati.

Dopo la petizione lanciata nelle scorse settimane dall’associazione Sottocorno, ora anche la Rete salute e sanità pubblica apre una raccolta firme per chiedere all’ Asst Nord Milano il ripristino dei servizi socio-sanitari, che sono stati chiusi a Cascina Gatti e spostati nella nuova casa di comunità di via Oslavia, nella zona di Sesto Marelli. "È stato chiuso il centro prelievi di via Marx, togliendo l’unico servizio sanitario presente in questa zona - denuncia il comitato - È stato trasferito nella struttura di via Oslavia, con notevoli difficoltà di accesso. Chiediamo il ripristino immediato". L’Asst aveva già risposto picche all’associazione Sottocorno, spiegando che i numeri bassi dell’utenza non giustificherebbero la riproposizione del servizio a Cascina Gatti, estrema periferia sestese e quartiere peggio collegato della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Cascina Gatti senza sanità". La nuova raccolta firme

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